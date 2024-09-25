Генсек ООН: Более 15 миллионов украинцев нуждаются в помощи, 10 миллионов покинули Украину

Почти 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, а число погибших среди гражданских превысило 11 000 человек, заявил Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш (Фото: ЕРА)

В результате полномасштабной агрессии России против Украины более 15 миллионов украинцев нуждаются в гуманитарной поддержке. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

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По словам Гутерриша, ООН продолжает активно поддерживать международное присутствие в Украине и в этом году гуманитарную помощь получили 6,2 миллиона украинцев.

Он подчеркнул, что российская агрессия привела к тому, что около 10 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, а число погибших среди гражданских превысило 11 000 человек.

Генсек ООН также отметил, что с приближением зимы Фонд гуманитарного реагирования получил менее половины необходимого финансирования, призвав доноров поддержать важные инициативы на местах.

23 сентября 2024 года Комиссия по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства широко распространенной практики применения пыток российскими властями против украинских гражданских лиц и военнопленных на оккупированных территориях и в России.

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