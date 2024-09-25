Генсек ООН: Понад 15 мільйонів українців потребують допомоги, 10 мільйонів залишили Україну

Майже 10 мільйонів людей були змушені залишити свої домівки, а кількість загиблих серед цивільних перевищила 11 000 осіб, заявив Антоніу Гутерріш

Антоніу Гутерріш (Фото: ЕРА)

Внаслідок повномасштабної агресії Росії проти України понад 15 мільйонів українців потребують гуманітарної підтримки. Про це на засіданні Генасамблеї ООН заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш.

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За словами Гутерріша, ООН продовжує активно підтримувати міжнародну присутність в Україні й цього року гуманітарну допомогу отримали 6,2 мільйона українців.

Він підкреслив, що російська агресія призвела до того, що майже 10 мільйонів людей були змушені залишити свої домівки, а кількість загиблих серед цивільних перевищила 11 000 осіб.

Генсек ООН також зазначив, що з наближенням зими Фонд гуманітарного реагування отримав менше ніж половину необхідного фінансування, закликавши донорів підтримати важливі ініціативи на місцях.

23 вересня 2024 року Комісія з розслідування порушень в Україні виявила нові докази широко розповсюдженої практики застосування катувань російською владою проти українських цивільних осіб та військовополонених на окупованих територіях та в Росії.

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