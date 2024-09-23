Комісія ООН виявила нові докази масових катувань українців росіянами

Катування українців в російських колоніях – це звичайна та прийнятна практика з почуттям безкарності, йдеться у звіті

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Комісія з розслідування порушень в Україні виявила нові докази широко розповсюдженої практики застосування катувань російською владою проти українських цивільних осіб та військовополонених на окупованих територіях та в Росії. Про це йдеться у звіті на сайті Організації Об’єднаних Націй.

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У ньому стверджується, що широке географічне охоплення та розповсюджені схеми застосування катувань демонструють, що це звичайна та прийнятна практика з почуттям безкарності.

Розслідування випадків катувань свідчить про те, що російська влада застосовувала катування в тих регіонах України, які взяла під контроль. Нові докази підтверджують попередній висновок про те, що катування, вчинені росіянами, були дуже поширені та систематичні.

Також комісія констатує неодноразову практику насильницьких методів у місцях позбавлення волі у РФ, де утримуються ув'язнені з України. Така практика спостерігається в декількох великих пенітенціарних установах і на окупованих територіях України.

Ще один спільний елемент, що випливає з доказів, вказує на скоординоване залучення співробітників конкретних служб РФ до катувань у всіх місцях позбавлення волі, щодо яких проводиться розслідування. Комісія стверджує, що росіяни використовують сексуальне насильство як метод катування. Його застосовують переважно до чоловіків.

Постраждалий цивільний, якого катували 10 днів поспіль, розповів комісії: "Найгірше те, що злочинці робили все мовчки й професійно. Я зрозумів, що вони роблять це з багатьма. Вони нас не вважають людьми".

Ці порушення спричинили багатьом постраждалим фізичні ушкодження та травми. Більшість з них констатували глибокий психологічний вплив пережитого на них та їхні сім'ї. Деякі постраждалі розповідали про труднощі з реінтеграцією в суспільство та відновлення відносин з близькими. Вони наголосили на необхідності психологічної та соціальної підтримки.

Комісія також продовжує документувати "атаки із застосуванням зброї вибухової дії на цивільні об'єкти в населених районах, що призводить до руйнівних наслідків". Вона розслідувала атаки, від яких постраждали медичні установи, об'єкти культури, житлові будинки та супермаркети на підконтрольних Україні територіях.

"Продовжуючи розслідування масштабних атак РФ на енергетичну інфраструктуру України, частина яких спричинила перебої в подачі електроенергії та торкнулася мільйонів громадян, комісія виявила нові докази впливу цих атак на здоров'я та добробут населення. Відключення електроенергії особливо вплинули на вразливі групи населення", — зазначили у звіті.

23 травня СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють в охороні російської катівні в Херсоні під час окупації, а опісля – намаганнях сховатися у лавах ЗСУ.

23 вересня ОГП повідомив про підозру 11 російським поліціянтам, які організували одну з найжорстокіших катівень під час окупації Херсона.

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