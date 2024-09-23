Комиссия ООН выявила новые доказательства массовых пыток украинцев россиянами

Пытки украинцев в российских колониях – это обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности, говорится в отчете

Российские захватчики (Фото: ресурс окупантов)

Комиссия по расследованию нарушений в Украине выявила новые доказательства широко распространенной практики применения пыток российскими властями против украинских гражданских лиц и военнопленных на оккупированных территориях и в России. Об этом говорится в отчете на сайте Организации объединенных наций.

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В нем утверждается, что обширный географический охват и распространенные схемы применения пыток демонстрируют, что это обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности.

Расследование случаев пыток свидетельствует о том, что российские власти применяли пытки в тех регионах Украины, которые взяли под контроль. Новые доказательства подтверждают предварительное заключение о том, что пытки, совершенные россиянами, были широко распространены и систематичны.

Также комиссия констатирует неоднократную практику насильственных методов в местах лишения свободы в РФ, где содержатся заключенные из Украины. Такая практика наблюдается в нескольких крупных пенитенциарных учреждениях и оккупированных территориях Украины.

Еще один общий элемент, вытекающий из доказательств, указывает на скоординированное привлечение сотрудников конкретных служб РФ к пыткам во всех местах лишения свободы по которым проводится расследование. Комиссия утверждает, что россияне используют сексуальное насилие как метод пыток. Его применяют преимущественно к мужчинам.

Пострадавший гражданский, которого пытали 10 дней подряд, рассказал комиссии: "Хуже всего то, что преступники делали все молча и профессионально. Я понял, что они делают это со многими. Они нас не считают людьми".

Эти нарушения повлекли за собой у многих пострадавших физические повреждения и травмы. Большинство из них констатировали глубокое психологическое влияние пережитого на них и их семьи. Некоторые пострадавшие рассказывали о трудностях с реинтеграцией в общество и восстановлении отношений с близкими. Они отметили необходимость психологической и социальной поддержки.

Комиссия также продолжает документировать "атаки с применением оружия взрывного действия на гражданские объекты в населенных районах, что приводит к разрушительным последствиям". Она расследовала атаки, от которых пострадали медицинские учреждения, объекты культуры, жилые дома и супермаркеты на подконтрольных Украине территориях.

"Продолжая расследование масштабных атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, часть которых повлекла за собой перебои в подаче электроэнергии и коснулась миллионов граждан, Комиссия выявила новые доказательства влияния этих атак на здоровье и благосостояние населения. Отключение электроэнергии особенно повлияли на уязвимые группы населения", — отметили в отчете.

23 мая СБУ задержала мужчину, которого подозревают в охране российской пыточной в Херсоне во время оккупации, а затем – попытках спрятаться в рядах ВСУ.

23 сентября ОГП сообщил о подозрении 11 российским полицейским, организовавшим одну из самых жестоких пыточных во время оккупации Херсона.

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