Звіт ООН: у Росії зростає насильство, вбивці та ґвалтівники повертаються з війни в Україні

Багато достроково звільнених ув'язнених після повернення з війни в Україні продовжують скоювати тяжкі злочини, включно зі зґвалтуваннями та вбивствами

Російські в'язні (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Ситуація з правами людини у Росії "значно погіршилася" після початку повномасштабного вторгнення окупаційної армії в Україну: засуджені за насильницькі злочини, завербовані у лави ЗС РФ, повертаються додому. Про це йдеться у доповіді Спеціальної доповідачки ООН з прав людини в Росії Мар’яни Кацарової у Женеві.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Кацарова вказує на зростання фізичного насильства, систематичні репресії проти громадянського суспільства, а також домашнє насильство.

Правозахисниця пов'язує це з поверненням колишніх ув'язнених, яких достроково звільнили для участі у війні проти України. Багато з них після повернення продовжують скоювати тяжкі злочини, включно зі зґвалтуваннями та вбивствами.

170 000 засуджених за насильницькі злочини були завербовані на війну проти України, розповіла правозахисниця: "Багато з тих, які повертаються, — і це нова тенденція — скоюють нові насильницькі злочини, починаючи з жінок, дівчат, дітей, включно з сексуальним насильством та вбивствами", – сказала доповідачка.

У доповіді також зазначається про катування та сексуальне насильство з боку поліції, що не розслідуються, а також про репресії проти незалежних медіа та критиків Кремля.

Через операцію України у Курській області росіяни стали критичніше ставитися до Кремля. 16 серпня 2024 року російський фонд "Общественное мнение" (ФОМ) з'ясував, що 25% громадян країни-агресора вважають дії російської влади "обурливими".

Читайте також: Опитування: Головною подією для росіян за серпень стала операція ЗСУ в Курській області