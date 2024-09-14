Опитування: Головною подією для росіян за серпень стала операція ЗСУ в Курській області
Операція Збройних Сил України в Курській області стала головною подією для росіян у серпні. Про це свідчать результати опитування, проведеного російською незалежною соціологічною організацією Левада-центр.
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Громадян Росії запитали, яка подія за останні чотири тижні їм запам'яталась найбільше. 40% опитаних заявили, що це "події у Курській області".
12% сказали, що це російсько-українська війна, 10% - особисті питання та проблеми, 5% - атаки дронів на Бєлгородську область та інші регіони країни-агресора, 3% - арешт гендиректора Telegram Павла Дурова у Франції.
Також росіяни казали про Олімпіаду-2024, на яку не поїхали їхні співгромадяни, та інше.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- 12 вересня президент Зеленський підтвердив, що російські війська перейшли у наступ в Курській області. Водночас він наголосив, що "все йде за нашим, українським планом".
- Речник Пентагону Райдер заявив, що Росія почала намагатися провести "якийсь тип контрнаступу" у Курській області, але зараз такі дії є "незначними". США слідкують за ними.
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