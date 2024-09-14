Опрос: Главным событием для россиян за август стала операция ВСУ в Курской области

40% заявили, что больше всего за последний месяц им запомнились "события в Курской области", 12% - российско-украинская война

Суджа, Курская область (Фото: ЕРА/Stringer)

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области стала главным событием для россиян в августе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российской независимой социологической организацией Левада-центр.

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Граждан России спросили, какое событие за последние четыре недели им запомнилось больше всего. 40% опрошенных заявили, что это "события в Курской области".

12% сказали, что это российско-украинская война, 10% – личные вопросы и проблемы, 5% – атаки дронов на Белгородскую область и другие регионы страны-агрессора, 3% – арест гендиректора Telegram Павла Дурова во Франции.

Также россияне говорили об Олимпиаде-2024, на которую не поехали их сограждане и прочее.

Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.

12 сентября президент Зеленский подтвердил, что российские войска перешли в наступление в Курской области. В то же время он подчеркнул, что "все идет по нашему, украинскому плану".

Спикер Пентагона Райдер заявил, что Россия начала пытаться провести "некий тип контрнаступления" в Курской области, но сейчас такие действия являются "незначительными". США следят за ними.

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