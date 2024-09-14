Опрос: Главным событием для россиян за август стала операция ВСУ в Курской области
Суджа, Курская область (Фото: ЕРА/Stringer)

Операция Вооруженных сил Украины в Курской области стала главным событием для россиян в августе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российской независимой социологической организацией Левада-центр.

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Граждан России спросили, какое событие за последние четыре недели им запомнилось больше всего. 40% опрошенных заявили, что это "события в Курской области".

12% сказали, что это российско-украинская война, 10% – личные вопросы и проблемы, 5% – атаки дронов на Белгородскую область и другие регионы страны-агрессора, 3% – арест гендиректора Telegram Павла Дурова во Франции.

Также россияне говорили об Олимпиаде-2024, на которую не поехали их сограждане и прочее.

Інфографіка: Левада-центр
Инфографика: Левада-центр

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