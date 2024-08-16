Недовольство властью в России достигло максимума со времен мятежа Пригожина – опрос
Из-за операции Украины в Курской области россияне стали более критично относиться к Кремлю. Российский фонд "Общественное мнение" (ФОМ) выяснил, что 25% граждан страны-агрессора считают действия российских властей "возмутительными".
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11 августа 25% россиян заявили, что действия Кремля вызывают у них "возмущение". Уровень недовольства стал рекордным с июля 2023 года, когда террористическая группа Вагнера во главе с Евгением Пригожиным шла с вооруженным мятежом на Москву (26%).
За неделю наступления украинских военных на территории Курской области доля возмущенных действиями российских властей увеличилась на 7%.
По данным социологов, этот резкий скачок стал самым большим с осени 2022 года, когда диктатор Владимир Путин объявил первую массовую мобилизацию с 1940-х годов (тогда доля "недовольных" властями за три недели поднялась с 21% до 31%).
Потери десятков деревень в Курской области, сообщения о жертвах и переброска солдат-срочников резко усилили страх в российском обществе.
Результаты соцопроса показали, что 45% россиян сообщили о тревожных настроениях среди знакомых и коллег, это рекорд с октября 2023 года. Уровень тревожности вырос на 12 процентных пунктов за две недели – это самый большой скачок со времен мобилизации.
В мае 2023 года, когда украинские беспилотники атаковали Москву, ФОМ также фиксировал схожий всплеск стресса на 11 процентных пунктов.
Несмотря на растущий стресс, уровень доверия к Путину вырос с 78% до 80%. В то же время рейтинг Единой России снизился с 49% до 44%, что является самым низким показателем за последние 10 месяцев.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- Главком ВСУ сообщил, что на 13 августа Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области, президент сообщил о сотнях российских пленных там.
- 13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта, сообщил главком.
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