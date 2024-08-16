Недовольство властью в России достигло максимума со времен мятежа Пригожина – опрос

25% россиян заявили, что действия Кремля вызывают у них "возмущение". Уровень недовольства стал рекордным с июля 2023 года, когда Вагнер шел на Москву

Россияне эвакуируются из Курской области (Фото: ЕРА/Stringer)

Из-за операции Украины в Курской области россияне стали более критично относиться к Кремлю. Российский фонд "Общественное мнение" (ФОМ) выяснил, что 25% граждан страны-агрессора считают действия российских властей "возмутительными".

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11 августа 25% россиян заявили, что действия Кремля вызывают у них "возмущение". Уровень недовольства стал рекордным с июля 2023 года, когда террористическая группа Вагнера во главе с Евгением Пригожиным шла с вооруженным мятежом на Москву (26%).

За неделю наступления украинских военных на территории Курской области доля возмущенных действиями российских властей увеличилась на 7%.

По данным социологов, этот резкий скачок стал самым большим с осени 2022 года, когда диктатор Владимир Путин объявил первую массовую мобилизацию с 1940-х годов (тогда доля "недовольных" властями за три недели поднялась с 21% до 31%).

Инфографика: ФОМ

Потери десятков деревень в Курской области, сообщения о жертвах и переброска солдат-срочников резко усилили страх в российском обществе.

Результаты соцопроса показали, что 45% россиян сообщили о тревожных настроениях среди знакомых и коллег, это рекорд с октября 2023 года. Уровень тревожности вырос на 12 процентных пунктов за две недели – это самый большой скачок со времен мобилизации.

В мае 2023 года, когда украинские беспилотники атаковали Москву, ФОМ также фиксировал схожий всплеск стресса на 11 процентных пунктов.

Несмотря на растущий стресс, уровень доверия к Путину вырос с 78% до 80%. В то же время рейтинг Единой России снизился с 49% до 44%, что является самым низким показателем за последние 10 месяцев.

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