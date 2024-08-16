Британская разведка: Россия увеличила силы в Курской области после первоначального хаоса
Россия увеличила количество военных в Курской области после того, как на прошлой неделе, когда в регион зашли украинские войска, столкнулась с проблемой "дезорганизации и беспорядка". Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.
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Отмечается, что на 16 августа украинские войска прорвались в российский пограничный регион "на глубину от 10 до 25 километров, расширив фронт до 40 километров".
Российские оборонные линии и пограничные войска оказались неготовыми к нападению, что привело к хаосу в начале, пишут британские разведчики.
В то же время наблюдаются изменения: Россия перебросила в Курскую область дополнительные силы, возможно, с других участков фронта, и начала строить новые оборонные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.
- Украинская операция в Курской области началась 6 августа, почти неделю ее официально не комментировали украинские власти. 12 августа президент Зеленский официально признал ее проведение.
- Главком ВСУ сообщил, что на 13 августа Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области, президент сообщил о сотнях российских пленных там.
- 13 августа президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал украинскую операцию в Курской области и отметил, что ситуация "создает настоящую дилемму" для Путина.
- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области. Всего с начала операции на территории региона украинские войска с боями продвинулись на 35 км, взято под контроль 1150 кв. км территории, 82 населенных пункта, сообщил главком.
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