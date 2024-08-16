Британская разведка: Россия увеличила силы в Курской области после первоначального хаоса

Россия перебросила в Курскую область дополнительные силы, возможно, с других участков фронта и начала строить оборонительные позиции в Курской области

Курская область (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Россия увеличила количество военных в Курской области после того, как на прошлой неделе, когда в регион зашли украинские войска, столкнулась с проблемой "дезорганизации и беспорядка". Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Отмечается, что на 16 августа украинские войска прорвались в российский пограничный регион "на глубину от 10 до 25 километров, расширив фронт до 40 километров".

Российские оборонные линии и пограничные войска оказались неготовыми к нападению, что привело к хаосу в начале, пишут британские разведчики.

В то же время наблюдаются изменения: Россия перебросила в Курскую область дополнительные силы, возможно, с других участков фронта, и начала строить новые оборонные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

Смотрите также: Первые часы боев в Курской области. Бойцы 80 ОДШБр показали, как все было – видео