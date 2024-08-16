Британська розвідка: Росія збільшила сили в Курській області після початкового хаосу
Росія збільшила кількість військових у Курській області після того, як минулого тижня, коли до регіону зайшли українські війська, зіткнулася з проблемою "дезорганізації та безладу". Про це йдеться у новому звіті розвідки Великої Британії.
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Зазначається, що станом на 16 серпня українські війська прорвалися в російський прикордонний регіон "на глибину від 10 до 25 кілометрів, розширивши фронт до 40 кілометрів".
Російські оборонні лінії та прикордонні війська виявились неготовими до нападу, що призвело до хаосу на початку, пишуть британські розвідники.
Водночас наразі спостерігаються зміни: Росія перекинула до Курської області додаткові сили, можливо, з інших ділянок фронту, і почала будувати нові оборонні позиції, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- Головком ЗСУ повідомив, що на 13 серпня Україна контролює 74 населені пункти на Курщині, президент повідомив про сотні російських полонених там.
- 13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населені пункти, повідомив головком.
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