Британська розвідка: Росія збільшила сили в Курській області після початкового хаосу

Росія перекинула до Курської області додаткові сили, можливо, з інших ділянок фронту, і почала будувати оборонні позиції у Курській області

Курська область (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Росія збільшила кількість військових у Курській області після того, як минулого тижня, коли до регіону зайшли українські війська, зіткнулася з проблемою "дезорганізації та безладу". Про це йдеться у новому звіті розвідки Великої Британії.

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Зазначається, що станом на 16 серпня українські війська прорвалися в російський прикордонний регіон "на глибину від 10 до 25 кілометрів, розширивши фронт до 40 кілометрів".

Російські оборонні лінії та прикордонні війська виявились неготовими до нападу, що призвело до хаосу на початку, пишуть британські розвідники.

Водночас наразі спостерігаються зміни: Росія перекинула до Курської області додаткові сили, можливо, з інших ділянок фронту, і почала будувати нові оборонні позиції, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.

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