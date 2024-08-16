Невдоволення владою в Росії досягло максимуму з часів заколоту Пригожина – опитування
Через операцію України у Курській області росіяни стали критичніше ставитися до Кремля. Російський фонд "Общественное мнение" (ФОМ) з'ясував, що 25% громадян країни-агресора вважають дії російської влади "обурливими".
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11 серпня 25% росіян заявили, що дії Кремля викликають у них "обурення". Рівень невдоволення став рекордним з липня 2023 року, коли терористична група Вагнера на чолі з Євгенієм Пригожиним пішла зі збройним заколотом на Москву (26%).
За тиждень наступу українських військових на території Курщини частка обурених діями російської влади збільшилася на 7%.
За даними соціологів, цей різкий стрибок став найбільшим з осені 2022 року, коли диктатор Володимир Путін оголосив першу масову мобілізацію з 1940-х років (тоді частка "незадоволених" владою за три тижні піднялася з 21% до 31%).
Втрати десятків сіл у Курській області, повідомлення про жертви та перекидання солдатів-строковиків різко посилили страх у російському суспільстві.
Результати соцопитування показали, що 45% росіян повідомили про тривожні настрої серед знайомих і колег, це є рекордом із жовтня 2023 року. Рівень тривожності зріс на 12 процентних пунктів за два тижні — це найбільший стрибок з часів мобілізації.
У травні 2023 року, коли українські безпілотники атакували Москву, ФОМ також фіксував схожий сплеск стресу на 11 відсоткових пунктів.
Попри дедалі більший стрес, рівень довіри до Путіна зріс із 78% до 80%. Водночас рейтинг Единой России знизився з 49% до 44%, що є найнижчим показником за останні 10 місяців.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- Головком ЗСУ повідомив, що на 13 серпня Україна контролює 74 населені пункти на Курщині, президент повідомив про сотні російських полонених там.
- 13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль 1150 кв. км території, 82 населені пункти, повідомив головком.
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