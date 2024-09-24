Отчет ООН: в России растет насилие, убийцы и насильники возвращаются с войны в Украине

Многие досрочно освобожденные заключенные по возвращении с войны в Украине продолжают совершать тяжкие преступления, включая изнасилования и убийства

Российские заключенные (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Ситуация с правами человека в России "значительно ухудшилась" после начала полномасштабного вторжения оккупационной армии в Украину: осужденные за насильственные преступления, завербованные в ряды ВС РФ, возвращаются домой. Об этом говорится в докладе Специального докладчика ООН по правам человека в России Марьяны Кацаровой в Женеве.

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Кацарова отмечает рост физического насилия, систематические репрессии против гражданского общества, а также домашнее насилие.

Правозащитница связывает это с возвращением бывших заключенных, досрочно освобожденных для участия в войне против Украины. Многие по возвращении продолжают совершать тяжкие преступления, включая изнасилования и убийства.

170 000 осужденных за насильственные преступления были завербованы на войну против Украины, рассказала правозащитница: "Многие возвращающиеся — и это новая тенденция — совершают новые насильственные преступления, начиная с женщин, девушек, детей, включая сексуальное насилие и убийства", – сказала докладчик.

В докладе также говорится о пытках и сексуальном насилии со стороны полиции, которые не расследуются, а также о репрессиях против независимых медиа и критиков Кремля.

Из-за операции Украины в Курской области россияне стали более критично относиться к Кремлю. 16 августа 2024 года российский фонд "Общественное мнение" (ФОМ) выяснил, что 25% граждан страны-агрессора считают действия российских властей "возмутительными".

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