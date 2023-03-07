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Генсек ООН едет в Киев обсуждать экспорт зерна

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 15:36
Генсек ООН едет в Киев обсуждать экспорт зерна - Фото
Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 8 марта в Киеве встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю, сообщает Reuters.

Официальный пресс-представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш "только что прибыл в Польшу по пути в Украину".

Он также сообщил, что темой визита генсека ООН в Киев будет продолжение зерновой сделки "во всех ее аспектах и других связанных с ней темах".

  • 17 ноября Черноморскую зерновую инициативу, которая дает Украине возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию через морские порты, продлили на 120 дней (до 18 марта).
  • В октябре Россия ненадолго приостановила участие в зерновой инициативе, но быстро возобновила, когда ООН и Турция заявили, что "зерновой коридор" все равно продолжит работу.
  • 7 марта появились сообщения, что Украина начала переговоры с партнерами по продлению Черноморской зерновой инициативы. При этом Киев не ведет переговоров с Россией, параллельно договариваются о продлении зерновой инициативы Турция и ООН.
Сергій Бережний
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