Генсек ООН: Мы никогда не отступим, Россия рано или поздно пойдет на переговоры
11.05.2022, 14:51
Антониу Гутерриш (Фото - EPA)
Россия рано или поздно будет вынуждена перейти к переговорному процессу с Украиной. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на совместной с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом пресс-конференции в Вене.
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"Эта война не будет длиться вечно. Рано или поздно наступит время переговоров", – сказал Гутерриш.
В то же время Генсек ООН не ожидает, что это произойдет "в среднесрочной перспективе".
"Но я могу сказать одно – мы никогда не опустим руки", – добавил Гутерриш.
29 апреля после приезда в Киев Гутерриш обратился к украинскому народу с обещанием "не сдаваться".
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