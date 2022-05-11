Генсек ООН: Мы никогда не отступим, Россия рано или поздно пойдет на переговоры

Россия рано или поздно будет вынуждена перейти к переговорному процессу с Украиной. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на совместной с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом пресс-конференции в Вене.

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"Эта война не будет длиться вечно. Рано или поздно наступит время переговоров", – сказал Гутерриш.

В то же время Генсек ООН не ожидает, что это произойдет "в среднесрочной перспективе".

"Но я могу сказать одно – мы никогда не опустим руки", – добавил Гутерриш.

29 апреля после приезда в Киев Гутерриш обратился к украинскому народу с обещанием "не сдаваться".

Сергей Бережной

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