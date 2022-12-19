Генсек ООН надеется на мир в Украине до конца 2023 года

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не верит, что мирные переговоры между Украиной и Россией будут возможны в ближайшей перспективе. В то же время он надеется, что война завершится к концу следующего года. Об этом Гутерриш сказал на состоявшейся в понедельник итоговой годовой пресс-конференции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Гутерриш предупредил, что боевые действия в Украине, скорее всего, будут продолжаться в ближайшие месяцы.

"Я думаю, что военное противостояние будет продолжаться. [Но] когда я говорю, что не вижу шансов на настоящие мирные переговоры в ближайшей перспективе, я не имею в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира в Украине", — сказал он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на прошлой неделе сказал, что Россия оказалась в безвыходном положении и хочет накопить силы для нового наступления в феврале.

5 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Украину подумать о переговорах с Путиным.

17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что рассчитывает на начало мирных переговоров в 2023 году.

Читайте также: В США заговорили о переговорах Украины и РФ. Что это означает и возможен ли "шантаж оружием"

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.