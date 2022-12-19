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Генсек ООН надеется на мир в Украине до конца 2023 года

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 17:53
Генсек ООН надеется на мир в Украине до конца 2023 года - Фото
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не верит, что мирные переговоры между Украиной и Россией будут возможны в ближайшей перспективе. В то же время он надеется, что война завершится к концу следующего года. Об этом Гутерриш сказал на состоявшейся в понедельник итоговой годовой пресс-конференции.

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Гутерриш предупредил, что боевые действия в Украине, скорее всего, будут продолжаться в ближайшие месяцы.

"Я думаю, что военное противостояние будет продолжаться. [Но] когда я говорю, что не вижу шансов на настоящие мирные переговоры в ближайшей перспективе, я не имею в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира в Украине", — сказал он.

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Андрій Водяний
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Антониу Гутерриш ООН война переговоры
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