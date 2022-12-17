Шольц: Цель на 2023-й – говорить с Россией о прекращении войны

Цель Германии состоит в том, чтобы Россия прекратила агрессивную войну и Украина отстояла свою целостность, и для этого нужно продолжать разговаривать с Москвой. Об этом сказал в интервью Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц.

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Отвечая на вопрос, представляет ли он себе поездку в Москву в 2023 году, Шольц сказал, что цель Германии состоит в том, чтобы Россия прекратила агрессивную войну, а Украина отстояла свою целостность.

"Для этого нужно будет говорить. Пока неясно, будет ли это разговор по телефону, по видеосвязи или за длинным столом", – сказал канцлер.

Он также считает, что "когда эта война закончится и мы будем иметь дело с другой Россией, которая способна заключить мир, возможно, мы когда-нибудь снова сможем жить вместе. Но сейчас это не так".

По его мнению, в долгосрочной перспективе Россия останется самой большой по площади страной на европейском континенте.

Шольц также прокомментировал военную помощь Германии Украине и возможность поставки немецких танков ВСУ в 2023 году. Он сказал, что "немцы не будут действовать в одиночку". Такой подход канцлер назвал "критерием решительной и в то же время взвешенной политики", и подчеркнул, что он будет действовать и в следующем году, так как, по его впечатлению, "большинство немцев думают, что это правильно".

На вопрос журналистов, что должно произойти в 2023 году, чтобы Украина все же получила западные танки, Шольц ответил, что "из-за военной неудачи России велика опасность дальнейшей эскалации войны" и что "Германия выступает против ядерной эскалации".

"Путин должен закончить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания", – сказал Шольц.

13 декабря глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Германию и других союзников поставить Украине современные системы вооружения, лучше всего – танки Abrams и Leopard, поскольку запасы оружия советского производства заканчиваются.

С аналогичным заявлением выступил глава еврокомитета Бундестага Антон Хофрайтер, который заявил, что ВСУ рискуют исчерпать боеприпасы для военной техники советского образца, и поэтому Германия должна начать поставлять ВСУ танки Leopard 2 и бронетранспортеры Marder, чтобы украинская армия быстрее переходила на вооружение НАТО.

Сергій Бережний

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