UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генсек ООН о расстреле оккупантами украинского бойца: Надо соблюдать законы ведения войны

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 16:19
Генсек ООН о расстреле оккупантами украинского бойца: Надо соблюдать законы ведения войны - Фото
Антониу Гутерриш (Скриншот видео)

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал расстрел российскими оккупантами безоружного украинского военнослужащего "еще одним напоминанием о том, что законы ведения войны нужно соблюдать". Об этом он заявил на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

"Мы продолжим работать над решением гуманитарных проблем. В частности, будем помогать с обменом военнопленными. Ужасные кадры, когда украинский военный, очевидно, был убит, – это еще одно напоминание о том, что законы ведения войны нужно соблюдать", – сказал Гутерриш.

  • Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях.
  • Омбудсмен Лубинец отправил данное видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира в качестве доказательства очередного военного преступления России.
  • Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.
  • По предварительным данным, расстрелянным бойцом был воин 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 