Генсек ООН о расстреле оккупантами украинского бойца: Надо соблюдать законы ведения войны

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал расстрел российскими оккупантами безоружного украинского военнослужащего "еще одним напоминанием о том, что законы ведения войны нужно соблюдать". Об этом он заявил на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

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"Мы продолжим работать над решением гуманитарных проблем. В частности, будем помогать с обменом военнопленными. Ужасные кадры, когда украинский военный, очевидно, был убит, – это еще одно напоминание о том, что законы ведения войны нужно соблюдать", – сказал Гутерриш.

Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Омбудсмен Лубинец отправил данное видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира в качестве доказательства очередного военного преступления России.

Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.

По предварительным данным, расстрелянным бойцом был воин 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.

Вадим Ребрина

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