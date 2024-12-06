Генсек Совета Европы прибыл в Украину и встретился со Шмыгалем: детали

Денис Шмыгаль и Ален Берсе (Фото: Денис Шмыгаль/Telegram)

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что встретился с генеральным секретарем Совета Европы Алланом Берсе во время его визита в Украину. Они обсудили сотрудничество в создании механизма компенсации ущерба, нанесенного российской агрессией.

"Создание Реестра убытков на саммите Совета Европы в прошлом году стало знаковым решением на этом пути. Ожидаем, что в следующем году в реестре заработают все 45 категорий заявлений о возмещении ущерба, нанесенного Россией", – отметил премьер.

Он также призвал активизировать работу над созданием Компенсационной комиссии и Компенсационного фонда, а также обсудил дальнейшие шаги по созданию Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.

"Все российские военные преступники должны ответить за совершенное. В частности те преступники, которые похищали украинских детей", – добавил Шмыгаль.

В октябре страны G7 согласились предоставить Украине кредит в $50 млрд из замороженных российских активов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что только ЕС может выделить до 35 млрд евро, если США не смогут выделить свою долю.

5 декабря стало известно, что ЕС готов финансово компенсировать выход США из долговременного многостороннего соглашения о предоставлении Украине кредита на $50 млрд.