Генсек Ради Європи прибув до України та зустрівся зі Шмигалем: деталі
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Аланом Берсе під час його візиту до України. Вони обговорили співпрацю у створенні механізму компенсації збитків, завданих російською агресією.
"Створення Реєстру збитків на саміті Ради Європи минулого року стало знаковим рішенням на цьому шляху. Очікуємо, що наступного року у реєстрі запрацюють усі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих Росією", – зазначив прем'єр.
Він також закликав активізувати роботу над створенням Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду, а також обговорив подальші кроки для створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
"Усі російські воєнні злочинці мають відповісти за скоєне. Зокрема ті злочинці, які викрадали українських дітей", – додав Шмигаль.
- У жовтні країни G7 погодилися надати Україні кредит у розмірі $50 млрд із заморожених російських активів.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що лише ЄС може надати до 35 млрд євро, якщо США не зможуть виділити свою частку.
- 5 грудня стало відомо, що ЄС готовий фінансово компенсувати вихід США з довготривалої багатосторонньої угоди про надання Україні кредиту на $50 млрд.