Генсека ООН переизбрали на второй срок. Зеленский поздравил, а Кулеба назвал ожидания

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш переизбран на второй срок, сообщил сам генсек в Twitter. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что ожидает от ООН более решительной защиты международного права – в первую очередь по вопросу территориальной целостности Украины.

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Сам Гуттериш отметил, что чувствует большую честь и благодарность в связи с переизбранием. "Служить ООН – это огромная привилегия и самый благородный долг", – добавил генсек ООН.

Срок полномочий генсека составляет пять лет. Как отмечает Reuters, второй срок Гутерриша начнется с 1 января 2022 года. После принятия присяги Гуттериш пообещал "делать все возможное", чтобы обеспечить рост доверия между большими и малыми странами и "строить мосты".

Кулеба поздравил генсека и пожелал ему "успеха в эти трудные времена".

"Во время его второго срока мы ожидаем, что ООН решительнее будет защищать свой Устав и международное право – прежде всего когда речь идет о восстановлении территориальной целостности Украины", – написал об ожиданиях глава МИД.

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Президент Владимир Зеленский ожиданий не высказывал. Он заявил, что ценит "преданность (Гуттериша, - ред.) ценностям и принципам Устава ООН", а также пожелал ему "всяческих успехов".

В мае миссия ООН обеспокоилась законопроектами Украины о коллаборантах. Там считают, что они могут "негативно сказаться на вопросах примирения и социальной сплоченности".

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Марк Сировой

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