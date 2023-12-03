Генштаб: 88 боевых столкновений за сутки на фронте, больше всего атак – в районе Авдеевки
В субботу, 2 декабря, на фронте произошло 88 боевых столкновений, россияне пытались наступать в 20 разных местах на востоке и юге Украины, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Больше всего атак – в районе Бахмута и Авдеевки.
Купянское направление
- Синьковка, Ивановка, Стельмаховка (семь атак);
Лиманское направление
- Серебрянское лесничество (четыре атаки);
Бахмутское направление
- Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка (21 атака);
Авдеевское направление:
- Авдеевка, Новобахмутовка, Степное, Северное, Тоненькое, Первомайское (25 атак);
Марьинское направление
- Марьинка, Новомихайловка (11 атак);
Шахтерское направление
- Угледар, Старомайорское (три атаки);
Запорожское направление
- Работино, Вербовое (12 атак).
Об операциях Вооруженных Сил Украины в сводке сообщается мало.
Известно, что украинские войска продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, а на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция – там врага "истощают вдоль линии фронта".
На Херсонском направлении украинская армия, по данным Генерального штаба, удерживает плацдарм на левом (оккупированном) берегу Днепра, ведет контрбатарейную борьбу, нанося удары по тылам.
- 2 декабря стало известно, что Германия передала Украине новую партию военной помощи, в том числе снаряды для тяжелой артиллерии.
- В этот же день появилась информация о казни россиянами двоих украинских военных, сдавшихся в плен.