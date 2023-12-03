Генштаб: 88 боевых столкновений за сутки на фронте, больше всего атак – в районе Авдеевки

Россияне в субботу наступали по меньшей мере в 20 разных местах

Фото: Photowar/Telegram

В субботу, 2 декабря, на фронте произошло 88 боевых столкновений, россияне пытались наступать в 20 разных местах на востоке и юге Украины, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Больше всего атак – в районе Бахмута и Авдеевки.

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Купянское направление

- Синьковка, Ивановка, Стельмаховка (семь атак);

Лиманское направление

- Серебрянское лесничество (четыре атаки);

Бахмутское направление

- Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка (21 атака);

Авдеевское направление:

- Авдеевка, Новобахмутовка, Степное, Северное, Тоненькое, Первомайское (25 атак);

Марьинское направление

- Марьинка, Новомихайловка (11 атак);

Шахтерское направление

- Угледар, Старомайорское (три атаки);

Запорожское направление

- Работино, Вербовое (12 атак).

Об операциях Вооруженных Сил Украины в сводке сообщается мало.

Известно, что украинские войска продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, а на Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция – там врага "истощают вдоль линии фронта".

На Херсонском направлении украинская армия, по данным Генерального штаба, удерживает плацдарм на левом (оккупированном) берегу Днепра, ведет контрбатарейную борьбу, нанося удары по тылам.