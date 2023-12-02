Нова військова допомога від Німеччини: снаряди, снайперські гвинтівки, системи виявлення дронів
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні – у ньому снаряди 155-мм, вантажівки, тягачі, снайперські гвинтівки з набоями та датчики виявлення дронів. Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.
До пакета озброєнь увійшли:
→ чотири тягачі HX81 та чотири напівпричепи для них;
→ вісім вантажівок Zetros;
→ три транспортні засоби;
→ два автомобілі прикордонної служби;
→ одна система мобільних антен;
→ 15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 000 патронів до них;
→ 25 лазерних далекомірів;
→ п'ять датчиків виявлення дронів;
→ 3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
→ 250 наборів інструментів з підривним матеріалом.
- 21 листопада глава Міноборони Німеччини оголосив про новий пакет допомоги на 1,3 млрд євро: у ньому додаткові Iris-T на 2024-2025 роки та снаряди.
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