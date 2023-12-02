Нова військова допомога від Німеччини: снаряди, снайперські гвинтівки, системи виявлення дронів
Український військовий зі снарядами 155-мм (Фото: EPA)

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні – у ньому снаряди 155-мм, вантажівки, тягачі, снайперські гвинтівки з набоями та датчики виявлення дронів. Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

До пакета озброєнь увійшли:

→ чотири тягачі HX81 та чотири напівпричепи для них;

→ вісім вантажівок Zetros;

→ три транспортні засоби;

→ два автомобілі прикордонної служби;

→ одна система мобільних антен;

→ 15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 000 патронів до них;

→ 25 лазерних далекомірів;

→ п'ять датчиків виявлення дронів;

→ 3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

→ 250 наборів інструментів з підривним матеріалом.

  • 21 листопада глава Міноборони Німеччини оголосив про новий пакет допомоги на 1,3 млрд євро: у ньому додаткові Iris-T на 2024-2025 роки та снаряди.

  • Голова Служби безпеки України розповів, як снайпери Центру спеціальних операцій "А" допомагали захищати від окупаційних російських військ "дорогу життя" до Бахмута навесні 2023 року. 

  • Бійці елітного снайперського підрозділу "Альфа" СБУ пояснили, що застосовують тактику "снайперського терору" проти російських загарбників, коли вражають кожну помічену ціль.

Читайте також: "Вбивці дронів". Україна отримає австралійські Slinger: у ЗСУ розповіли про переваги систем

війнавійськова допомогаНімеччинаснарядидрониснайперські гвинтівки