"Вбивці дронів". Україна отримає австралійські Slinger: у ЗСУ розповіли про переваги систем

Австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) готується відправити до України антидронові системи Slinger, які називають "вбивцями дронів", повідомляє ABC Australia. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів про особливості Slinger.

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Перша партія складатиметься з 10 систем, яка, як очікується, прибуде до України вже наприкінці поточного року.

Система Slinger працює проти невеликих дронів, може розміщуватися на пікапах чи будь-якій відповідній пересувній техніці.

В сам комплекс входить 30-мм гармата Bushmaster M230LF, кулемет калібру 7,62 мм FN MAGB, а також оптико-електронна система та радар. Комплекс має високу точність проти невеликих повітряних цілей типу DJI Matrice та DJI Phantom.

В EOS заявляють, що з цією системою дрон DJI Matrice можна знищити на дальності до 1,4 км, а БпЛА DJI Phantom – на відстані до 1 км. Система виявлення здатна розпізнати ціль на відстані до 12 км вдень і до 13,7 км вночі.

Ігнат розповів, що однією з переваг комплексу Slinger є його радіолокаційна прив’язка до цілі. Це допомагає системі обчислювати траєкторію польоту та визначати, "коли, де і як випустити чергу боєприпасів".

"Боєприпаси, які випускаються по безпілотниках, повинні бути розривними, має створюватися хмара вражаючих елементів, яка 100% просіче безпілотник, і він буде знищений", – додав Ігнат.

В ніч проти 30 вересня росіяни влаштували чергову атаку "шахедами". ППО збила 30 дронів-камікадзе Shahed-136.

У ніч проти 3 жовтня, Росія атакувала "шахедами" і ракету Іскандер-К. Сили ППО знищили 29 з 31 російсько-іранських БпЛА та крилату ракету.

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