RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Вбивці дронів". Україна отримає австралійські Slinger: у ЗСУ розповіли про переваги систем

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 19:53
Антидронова система Slinger (Фото - EOS)

Австралійська компанія Electro Optic Systems (EOS) готується відправити до України антидронові системи Slinger, які називають "вбивцями дронів", повідомляє ABC Australia. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів про особливості Slinger.

Пояснюємо складні речі простими словами — підписуйся на наш YouTube

Перша партія складатиметься з 10 систем, яка, як очікується, прибуде до України вже наприкінці поточного року.

Система Slinger працює проти невеликих дронів, може розміщуватися на пікапах чи будь-якій відповідній пересувній техніці.

В сам комплекс входить 30-мм гармата Bushmaster M230LF, кулемет калібру 7,62 мм FN MAGB, а також оптико-електронна система та радар. Комплекс має високу точність проти невеликих повітряних цілей типу DJI Matrice та DJI Phantom. 

В EOS заявляють, що з цією системою дрон DJI Matrice можна знищити на дальності до 1,4 км, а БпЛА DJI Phantom – на відстані до 1 км. Система виявлення здатна розпізнати ціль на відстані до 12 км вдень і до 13,7 км вночі.

Ігнат розповів, що однією з переваг комплексу Slinger є його радіолокаційна прив’язка до цілі. Це допомагає системі обчислювати траєкторію польоту та визначати, "коли, де і як випустити чергу боєприпасів".

"Боєприпаси, які випускаються по безпілотниках, повинні бути розривними, має створюватися хмара вражаючих елементів, яка 100% просіче безпілотник, і він буде знищений", – додав Ігнат.

Читайте також: Зенітники показали, як збивали ракети росіян з американського ЗРК Avenger – відео

Калінін Артемій
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогадрониантидроновий захист
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 