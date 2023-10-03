"Убийцы дронов". Украина получит австралийские Slinger: в ВСУ рассказали о "плюсах" систем

Австралийская компания Electro Optic Systems (EOS) готовится отправить в Украину антидроновые системы Slinger, которые называют "убийцами дронов", сообщает ABC Australia. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал об особенностях Slinger.

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Первая партия будет состоять из 10 систем, которая, как ожидается, прибудет в Украину уже в конце текущего года.

Система Slinger работает против небольших дронов, может размещаться на пикапах или любой соответствующей передвижной технике.

В сам комплекс входит 30-мм пушка Bushmaster M230LF, пулемет калибра 7,62 мм FN MAGB, а также оптико-электронная система и радар. Комплекс имеет высокую точность против небольших воздушных целей типа DJI Matrice и DJI Phantom.

В EOS заявляют, что с этой системой дрон DJI Matrice можно уничтожить на дальности до 1,4 км, а БпЛА DJI Phantom – на расстоянии до 1 км. Система обнаружения способна распознать цель на расстоянии до 12 км днем и до 13,7 км ночью.

Игнат рассказал, что одним из преимуществ комплекса Slinger является его радиолокационная привязка к цели. Это помогает системе вычислять траекторию полета и определять, "когда, где и как выпустить очередь боеприпасов".

"Боеприпасы, которые выпускаются по беспилотникам, должны быть разрывными, должно создаваться облако впечатляющих элементов, которое 100% пропитает беспилотник, и он будет уничтожен", — добавил Игнат.

В ночь на 30 сентября россияне устроили очередную атаку "шахедами". ПВО сбило 30 дронов-камикадзе Shahed-136.

В ночь на 3 октября, Россия атаковала "шахедами" и ракету Искандер-К. Силы ПВО уничтожили 29 из 31 российско-иранских БПЛА и крылатую ракету.

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