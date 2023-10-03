UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Убийцы дронов". Украина получит австралийские Slinger: в ВСУ рассказали о "плюсах" систем

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 19:53
Антидроновая система Slinger (Фото - EOS)

Австралийская компания Electro Optic Systems (EOS) готовится отправить в Украину антидроновые системы Slinger, которые называют "убийцами дронов", сообщает ABC Australia. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал об особенностях Slinger.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Первая партия будет состоять из 10 систем, которая, как ожидается, прибудет в Украину уже в конце текущего года.

Система Slinger работает против небольших дронов, может размещаться на пикапах или любой соответствующей передвижной технике.

В сам комплекс входит 30-мм пушка Bushmaster M230LF, пулемет калибра 7,62 мм FN MAGB, а также оптико-электронная система и радар. Комплекс имеет высокую точность против небольших воздушных целей типа DJI Matrice и DJI Phantom.

В EOS заявляют, что с этой системой дрон DJI Matrice можно уничтожить на дальности до 1,4 км, а БпЛА DJI Phantom – на расстоянии до 1 км. Система обнаружения способна распознать цель на расстоянии до 12 км днем и до 13,7 км ночью.

Игнат рассказал, что одним из преимуществ комплекса Slinger является его радиолокационная привязка к цели. Это помогает системе вычислять траекторию полета и определять, "когда, где и как выпустить очередь боеприпасов".

"Боеприпасы, которые выпускаются по беспилотникам, должны быть разрывными, должно создаваться облако впечатляющих элементов, которое 100% пропитает беспилотник, и он будет уничтожен", — добавил Игнат.

Читайте также: Зенитчики показали, как сбивали ракеты россиян с американского ЗРК Avenger – видео

Калинин Артемий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дронывоенная помощьантидроновая защита
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 