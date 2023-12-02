Новая военная помощь от Германии: снаряды, снайперские винтовки, системы обнаружения БпЛА
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине – в нем снаряды 155-мм, грузовики, тягачи, снайперские винтовки с патронами и датчики обнаружения дронов. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
В пакет вооружений вошли:
→ четыре тягача HX81 и четыре полуприцепа для них;
→ восемь грузовиков Zetros;
→ три транспортных средства;
→ два автомобиля пограничной службы;
→ одна система мобильных антенн;
→ 15 дальнобойных снайперских винтовок HLR 338 и 60 000. патронов к ним;
→ 25 лазерных дальномеров;
→ пять датчиков обнаружения дронов;
→ 3840 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
→ 250 наборов инструментов с взрывчатым материалом.
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