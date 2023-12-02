Новая военная помощь от Германии: снаряды, снайперские винтовки, системы обнаружения БпЛА

Немецкое правительство объявило о новом пакете военной помощи для Украины

Украинский военный со снарядами 155-мм (Фото: EPA)

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине – в нем снаряды 155-мм, грузовики, тягачи, снайперские винтовки с патронами и датчики обнаружения дронов. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

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В пакет вооружений вошли:

→ четыре тягача HX81 и четыре полуприцепа для них;

→ восемь грузовиков Zetros;

→ три транспортных средства;

→ два автомобиля пограничной службы;

→ одна система мобильных антенн;

→ 15 дальнобойных снайперских винтовок HLR 338 и 60 000. патронов к ним;

→ 25 лазерных дальномеров;

→ пять датчиков обнаружения дронов;

→ 3840 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

→ 250 наборов инструментов с взрывчатым материалом.

21 ноября глава Минобороны Германии объявил о новом пакете помощи на 1,3 млрд евро: в нем дополнительные Iris-T на 2024-2025 годы и снаряды.

Глава Службы безопасности Украины рассказал, как снайперы Центра специальных операций "А" помогали защищать от оккупационных российских войск "дорогу жизни" до Бахмута весной 2023 года.

Бойцы элитного снайперского подразделения "Альфа" СБУ объяснили, что применяют тактику "снайперского террора" против российских захватчиков, когда поражают каждую замеченную цель.

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