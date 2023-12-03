Генштаб: 88 бойових зіткнень за добу на фронті, найбільше атак – в районі Авдіївки
У суботу, 2 грудня, на фронті сталося 88 бойових зіткнень, росіяни намагалися наступати у 20 різних місцях на сході та півдні України, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України. Найбільше атак – у районі Бахмута й Авдіївки.
Куп'янський напрямок
- Синьківка, Іванівка, Стельмахівка (сім атак);
Лиманський напрямок
- Серебрянське лісництво (чотири атаки);
Бахмутський напрямок
- Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка (21 атака);
Авдіївський напрямок:
- Авдіївка, Новобахмутівка, Степове, Сєверне, Тоненьке, Первомайське (25 атак);
Мар'їнський напрямок
- Мар'їнка, Новомихайлівка (11 атак);
Шахтарський напрямок
- Вугледар, Старомайорське (три атаки);
Запорізький напрямок
- Роботине, Вербове (12 атак).
Про операції Збройних Сил України у зведенні повідомляється мало.
Відомо, що українські війська продовжують штурмові дії південніше Бахмута, а на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція – там ворога "виснажують уздовж лінії фронту".
На Херсонському напрямку українська армія, за даними Генерального штабу, утримує плацдарм на лівому (окупованому) березі Дніпра, веде контрбатарейну боротьбу, завдаючи ударів по тилах.
- 2 грудня стало відомо, що Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, зокрема снаряди для важкої артилерії.
- Цього ж дня з'явилась інформація про страту росіянами двох українських військових, які здалися в полон.