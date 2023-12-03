Генштаб: 88 бойових зіткнень за добу на фронті, найбільше атак – в районі Авдіївки

Росіяни у суботу наступали щонайменше у 20 різних місцях

Фото: Photowar/Telegram

У суботу, 2 грудня, на фронті сталося 88 бойових зіткнень, росіяни намагалися наступати у 20 різних місцях на сході та півдні України, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України. Найбільше атак – у районі Бахмута й Авдіївки.

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Куп'янський напрямок

- Синьківка, Іванівка, Стельмахівка (сім атак);

Лиманський напрямок

- Серебрянське лісництво (чотири атаки);

Бахмутський напрямок

- Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка (21 атака);

Авдіївський напрямок:

- Авдіївка, Новобахмутівка, Степове, Сєверне, Тоненьке, Первомайське (25 атак);

Мар'їнський напрямок

- Мар'їнка, Новомихайлівка (11 атак);

Шахтарський напрямок

- Вугледар, Старомайорське (три атаки);

Запорізький напрямок

- Роботине, Вербове (12 атак).

Про операції Збройних Сил України у зведенні повідомляється мало.

Відомо, що українські війська продовжують штурмові дії південніше Бахмута, а на Мелітопольському напрямку триває наступальна операція – там ворога "виснажують уздовж лінії фронту".

На Херсонському напрямку українська армія, за даними Генерального штабу, утримує плацдарм на лівому (окупованому) березі Дніпра, веде контрбатарейну боротьбу, завдаючи ударів по тилах.