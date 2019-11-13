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Генштаб допустил ГБР к Стратегическому плану применения ВСУ

Генштаб допустил ГБР к Стратегическому плану применения ВСУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
13.11.2019, 11:31

В оборонном ведомстве подчеркнули, что сотрудники ГБР с соответствующим уровнем доступа имеют обязательства перед государством по сохранению гостайны.

В Генштабе утверждают, что обработали "со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны" решение суда, который дал следователям Госбюро расследований доступ к секретным документам Стратегического плана применения ВСУ.

Как пишут в пресс-службе ведомства, допущенные к Плану должностные лица Минобороны "в пределах своих полномочий предоставили объяснения и отдельную информацию" тем сотрудникам ГБР, которые определены постановлением Печерского суда, как имеющие соответствующую форму допуска к гостайне.

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Справка. Доступ предоставлен ГБР для досудебного расследования по делу о "совершении возможных неправомерных действий" руководством страны при принятии решения о совершении 25 ноября 2018 года перехода кораблей ВМС из Черного в Азовское море через Керченский пролив, "что привело к тяжелым последствиям". Ранее, 21 мая, ГБР начало досудебное рассмотрение факта "возможной госизмены" пятого президента Петра Порошенко: бюро приняло заявление юриста Андрея Портнова об этом.

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