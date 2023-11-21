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Генштаб: Идут бои на левом берегу Днепра, десятки штурмов РФ от Купянска до юга — карта

21.11.2023, 07:22
Генштаб: Идут бои на левом берегу Днепра, десятки штурмов РФ от Купянска до юга — карта - Фото
Украинская РСЗО (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины отбили 10 атак в районах Синьковки и Петропавловки. 

Под Бахмутом ВСУ отбили 20 атак в районах Клещеевки, Андреевки и Пивденного, продолжаются штурмы на южном фланге. 

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, безуспешными были 10 штурмов в районах Новобахмутовки, Степового, Первомайского и самой Авдеевки, захватчики несут значительные потери и не могут прорваться. 
Также Силы обороны отбили 12 атак в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки, две атаки были провальными в районе Старомайорского.
В Запорожской области неудачными были штурмы РФ вблизи Работино и Вербового. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. 
На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тылам оккупантов.
Украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, ракетчики и артиллеристы поразили склад боеприпасов. 
Дмитрий Гриниченко
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