Генштаб: Идут бои на левом берегу Днепра, десятки штурмов РФ от Купянска до юга — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины отбили 10 атак в районах Синьковки и Петропавловки.

Под Бахмутом ВСУ отбили 20 атак в районах Клещеевки, Андреевки и Пивденного, продолжаются штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, безуспешными были 10 штурмов в районах Новобахмутовки, Степового, Первомайского и самой Авдеевки, захватчики несут значительные потери и не могут прорваться.

Также Силы обороны отбили 12 атак в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки, две атаки были провальными в районе Старомайорского. В Запорожской области неудачными были штурмы РФ вблизи Работино и Вербового. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм, ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тылам оккупантов. Украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, ракетчики и артиллеристы поразили склад боеприпасов. 17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление.

В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.

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