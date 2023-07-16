Генштаб: наступление ВСУ на Мелитополь и Бердянск продолжается, на востоке тяжелые бои

Тяжелые бои против российских оккупантов продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там за сутки произошло 20 боевых столкновений. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Защитники Украины держат оборону и отбивают атаки оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск.

В то же время Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники, один – по ЗРК противника. Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения живой силы, вооружений и военной техники, 9 артиллерийских установок на огневых позициях и 2 вражеские средства ПВО.

Ранее сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что оккупанты уже второй день активно наступают на Купянском направлении Харьковской области, но ВСУ держат оборону.

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