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Генштаб: наступ ЗСУ на Мелітополь та Бердянськ триває, на сході тяжкі бої

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 19:17
Генштаб: наступ ЗСУ на Мелітополь та Бердянськ триває, на сході тяжкі бої - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Тяжкі бої проти російських окупантів тривають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, там за добу сталося 20 бойових зіткнень. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Захисники України тримають оборону і відбивають атаки окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ.

Водночас Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєнь та військової техніки, один – по ЗРК супротивника. Ракетні війська та артилерія уразили район зосередження живої сили, озброєнь та військової техніки, 9 артилерійських установок на вогневих позиціях та 2 ворожих засоби ППО.

Читайте також: "Буде верхом ганьби". Росія всіма силами намагається не втратити Бахмут – ЗСУ

Сергій Бережний
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війнаГенштаб ЗСУзведення Генштабу
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