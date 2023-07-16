Генштаб: наступ ЗСУ на Мелітополь та Бердянськ триває, на сході тяжкі бої

Тяжкі бої проти російських окупантів тривають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, там за добу сталося 20 бойових зіткнень. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Захисники України тримають оборону і відбивають атаки окупантів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню українських військ.

Водночас Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєнь та військової техніки, один – по ЗРК супротивника. Ракетні війська та артилерія уразили район зосередження живої сили, озброєнь та військової техніки, 9 артилерійських установок на вогневих позиціях та 2 ворожих засоби ППО.

Раніше сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що окупанти вже другий день активно наступають на Куп'янському напрямі Харківської області, але ЗСУ тримають оборону.

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