Генштаб о возможном усилении мобилизации в Украине: Работаем над разными вариантами
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины прорабатывает разные варианты ответа на мобилизацию в России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, отвечая на вопрос, планируется ли усиление мобилизации в Украине в ответ на призыв в РФ.
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По его словам, ВСУ адекватно реагируют на все угрозы, которые несет противник.
"На данный момент обрабатываются разные варианты ответа россиянам на мобилизацию и вероятное создание ими группировок. Отслеживается, какими будут группировки — наступательные или оборонные", — сказал Громов.
Он отметил, что в соответствии с действиями противника, прорабатываются планы, которые докладываются президенту Владимиру Зеленскому — в ближайшее время будет принято соответствующее решение по ответным действиям Украины.
Генерал подчеркнул, что ВСУ готовы к любому развитию событий.
- На брифинге Громов также сообщил, что российское командование уже смогло призвать более 100 000 человек после объявления мобилизации в РФ.
- Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что решение о возможном проведении дополнительной мобилизации в Украине будет принимать Генеральный штаб ВСУ и главнокомандующий Валерий Залужный.
- Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже создала резервы и не будет объявлять дополнительную мобилизацию на фоне того, что в России объявлена "частичная" мобилизация.
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