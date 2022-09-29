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Генштаб о возможном усилении мобилизации в Украине: Работаем над разными вариантами

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 16:21
Генштаб о возможном усилении мобилизации в Украине: Работаем над разными вариантами - Фото
Алексей Громов (Фото: скриншот с видео)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины прорабатывает разные варианты ответа на мобилизацию в России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, отвечая на вопрос, планируется ли усиление мобилизации в Украине в ответ на призыв в РФ.

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По его словам, ВСУ адекватно реагируют на все угрозы, которые несет противник. 

"На данный момент обрабатываются разные варианты ответа россиянам на мобилизацию и вероятное создание ими группировок. Отслеживается, какими будут группировки — наступательные или оборонные", — сказал Громов.

Он отметил, что в соответствии с действиями противника, прорабатываются планы, которые докладываются президенту Владимиру Зеленскому — в ближайшее время будет принято соответствующее решение по ответным действиям Украины. 

Генерал подчеркнул, что ВСУ готовы к любому развитию событий. 

Читайте также: Мобилизация в России ожидаема, они потеряли 50 000 убитыми и 100 000 ранеными — Резников 

Дмитро Гриниченко
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война мобилизация генштаб Алексей Громов
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