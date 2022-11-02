UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб об успехах ВСУ под Запорожьем: у россиян сотня тяжелораненых и нехватка кадров

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 19:23
Генштаб об успехах ВСУ под Запорожьем: у россиян сотня тяжелораненых и нехватка кадров - Фото
Российские оккупанты в Мелитополе (Фото: EPA)

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о сотне тяжелораненых оккупантах под Запорожьем. Также у россиян началась нехватка кадров на временно оккупированной территории Запорожской области из-за случаев ликвидации коллаборантов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По уточненной информации Генштаба, в результате успешных действий подразделений сил обороны в Запорожской области за предыдущие дни оккупанты доставили около 100 тяжелораненых в больницы Токмака и Мелитополя.

Также Генштаб сообщает, что в связи с "периодической гибелью" коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на вакантные "должности" в органах оккупационных властей.

За текущие сутки, по данным Генштаба, украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения вооружения и военной техники армии РФ, а также по ПВО противника.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и три других важных военных объекта россиян.

  • 31 октября Генштаб сообщал, что в Запорожской области ВСУ уничтожили состав боеприпасов, пять единиц техники, около 100 оккупантов получили ранения.

Читайте также: Генштаб: Россияне собрались красть солнечные батареи и продолжают "эвакуацию" под Херсоном

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Токмак война запорожская область потери генштаб мелитополь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 