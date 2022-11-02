Генштаб об успехах ВСУ под Запорожьем: у россиян сотня тяжелораненых и нехватка кадров

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о сотне тяжелораненых оккупантах под Запорожьем. Также у россиян началась нехватка кадров на временно оккупированной территории Запорожской области из-за случаев ликвидации коллаборантов.

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По уточненной информации Генштаба, в результате успешных действий подразделений сил обороны в Запорожской области за предыдущие дни оккупанты доставили около 100 тяжелораненых в больницы Токмака и Мелитополя.

Также Генштаб сообщает, что в связи с "периодической гибелью" коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на вакантные "должности" в органах оккупационных властей.

За текущие сутки, по данным Генштаба, украинская авиация нанесла 20 ударов по районам сосредоточения вооружения и военной техники армии РФ, а также по ПВО противника.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и три других важных военных объекта россиян.

31 октября Генштаб сообщал, что в Запорожской области ВСУ уничтожили состав боеприпасов, пять единиц техники, около 100 оккупантов получили ранения.

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Оксана Житнюк

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