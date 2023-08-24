Генштаб: Оккупанты безуспешно атаковали на пяти направления – карта

За минувшие сутки российские оккупанты безуспешно пытались атаковать позиции Сил обороны на пяти направлениях. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 24 августа.

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Как отмечается, в течение суток произошло 23 боевых столкновения.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

В Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла два удара по пунктам управления, 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства на огневых позициях противника.

23 августа в Генштабе сообщили, что украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах в направлении Новопрокоповки, она расположена ниже Работино, примерно в 2,5 километра от него.

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