Генштаб: Окупанти безуспішно атакували на п'ятьох напрямках – карта
Минулої доби російські окупанти безуспішно намагалися атакувати позиції Сил оборони на п'яти напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 24 серпня.
Як зазначається, протягом доби сталося 23 бойових зіткнення.
На Куп'янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії у районі Новоєгорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Веселого Донецької області.
На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відобразили атаки російських військ у районі Авдіївки.
На Мар'їнському напрямку українські війська продовжують стримувати наступ окупантів у районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Малої Токмачки Запорізької області.
Авіація Сил оборони минулої доби завдала двох ударів по пунктах управління, 9 ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два пункти управління, район зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та два артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.
- 23 серпня в Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована нижче села Роботине, приблизно за 2,5 кілометра від нього.
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