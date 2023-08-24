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Генштаб: Окупанти безуспішно атакували на п'ятьох напрямках – карта

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 06:51
Генштаб: Окупанти безуспішно атакували на п'ятьох напрямках – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські окупанти безуспішно намагалися атакувати позиції Сил оборони на п'яти напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 24 серпня.

Як зазначається, протягом доби сталося 23 бойових зіткнення.

На Куп'янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії у районі Новоєгорівки Луганської області.

Генштаб: Окупанти безуспішно атакували на п'ятьох напрямках – карта

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Веселого Донецької області.

Генштаб: Окупанти безуспішно атакували на п'ятьох напрямках – карта

На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відобразили атаки російських військ у районі Авдіївки.

На Мар'їнському напрямку українські війська продовжують стримувати наступ окупантів у районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Генштаб: Окупанти безуспішно атакували на п'ятьох напрямках – карта

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Малої Токмачки Запорізької області.

Генштаб: Окупанти безуспішно атакували на п'ятьох напрямках – карта

Авіація Сил оборони минулої доби завдала двох ударів по пунктах управління, 9 ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два пункти управління, район зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та два артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.

  • 23 серпня в Генштабі повідомили, що українські військові закріплюються на досягнутих рубежах у напрямку Новопрокопівки, вона розташована нижче села Роботине, приблизно за 2,5 кілометра від нього.

Читайте також: Бійці ЗСУ встановили український прапор у Роботиному – відео

Наталія Медведєва
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