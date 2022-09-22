Генштаб: Оккупанты форсируют проведение псевдореферендумов и продолжают обстрелы

На фоне продолжения боевых действий россияне ускоряют на временно оккупированных территориях подготовку к проведению псевдореферендумов, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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В Херсонской области оккупанты под предлогом распределения гуманитарной помощи пытаются собрать личные данные местных жителей.

В Старобельске Луганской области жителям запретили покидать город в период с 23 по 27 сентября. По информации Генштаба, оккупанты создают вооруженные группы, которые будут обходить квартиры и принуждать людей участвовать в псевдореферендуме.

На временно захваченной РФ территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства России обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

Генштаб сообщает, что оккупанты продолжают попытки осуществить полную оккупацию Донецкой области и противодействуют активным действиям ВСУ. Продолжаются обстрелы позиции наших войск на линии столкновения.

Россия продолжает удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам, угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется на всей территории страны.

Противник продолжал обстрелы из танков, минометов и артиллерии на Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Новопавловском, Запорожском, Южнобугском направлениях.

ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.

Украинская авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также по двум позициям зенитно-ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по четырем командным пунктам, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов оккупантов.

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Сергій Бережний

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