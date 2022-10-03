Генштаб отчитался об ударах под Запорожьем, работе авиации, артиллерии, ракетчиков: сводка

Украинские военные нанесли результативные удары по оккупантам в Запорожской области, а в прошедшие сутки активно работали авиация, артиллерия и ракетные войска. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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В предыдущие дни ВСУ били по оккупантам в Запорожской области. По уточненным данным, были поражены район скопления личного состава, три склада с боеприпасами, более 25 единиц вооружения и техники, ЗРК С-300. Более 200 оккупантов ранены, информация о ликвидированных уточняется.

За сутки силы обороны Украины отбили атаки в районах Зайцево, Бахмутского, Отрадовки, Выемки, Спорного, Невельского и Первомайского.

Авиация ВСУ нанесла семь ударов: поражены пять пунктов управления, пять мест скопления сил и техники, ЗРК. Силы ПВО сбили вертолет Ка-52, штурмовик Су-25 и восемь беспилотников.

Ракетные и артиллерийские войска поразили два командных пункта, 14 районов скопления сил и техники, три склада с боеприпасами и горючим, восемь других важных объектов врага.

Армия РФ хочет удержать захваченное и полностью оккупировать Донецкую область. За сутки РФ нанесла 11 ракетных и 10 авиационных ударов, 65 раз обстреливала из РСЗО – пострадали более 35 населенных пунктов.

Ночью ВСУ подтвердили, что взяли Торское по дороге к Кременной Луганской области.

ВСУ добиваются частичного успеха на Юге, но просят не спешить сообщать позитивные новости.

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Марко Сировой

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