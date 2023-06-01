Генштаб: Под Бахмутом нет боев, Россия наносит авиаудары по дороге на Часов Яр – карта
Сегодня, 1 июня, на Бахмутском направлении боевых действий не велось, враг нанес авиаудары по району Хромово, где проходит дорога на Часов Яр. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 1 июня.
Как отмечается, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.
В течение суток подразделения Сил обороны отразили 19 вражеских атак.
На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.
На Бахмутском направлении в течение суток россияне нанесли авиационные удары в районах Хромово и Белой Горы Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские воины отразили все атаки оккупантов в районе города Марьинка.
Авиация сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также два – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Ракетные войска и артиллерия поразила пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, пять артиллерийских подразделений на огневой позиции, девять районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.
- 31 мая ВСУ уничтожили 460 российских оккупантов, 21 единицу техники и 14 артиллерийских систем.
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