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Генштаб: Под Бахмутом нет боев, Россия наносит авиаудары по дороге на Часов Яр – карта

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 19:09
Генштаб: Под Бахмутом нет боев, Россия наносит авиаудары по дороге на Часов Яр – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 1 июня, на Бахмутском направлении боевых действий не велось, враг нанес авиаудары по району Хромово, где проходит дорога на Часов Яр. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 1 июня.

Как отмечается, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

В течение суток подразделения Сил обороны отразили 19 вражеских атак.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области.

Генштаб: Под Бахмутом нет боев, Россия наносит авиаудары по дороге на Часов Яр – карта

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

Генштаб: Под Бахмутом нет боев, Россия наносит авиаудары по дороге на Часов Яр – карта

На Бахмутском направлении в течение суток россияне нанесли авиационные удары в районах Хромово и Белой Горы Донецкой области.

Генштаб: Под Бахмутом нет боев, Россия наносит авиаудары по дороге на Часов Яр – карта

На Марьинском направлении украинские воины отразили все атаки оккупантов в районе города Марьинка.

Генштаб: Под Бахмутом нет боев, Россия наносит авиаудары по дороге на Часов Яр – карта

Авиация сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также два – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетные войска и артиллерия поразила пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, пять артиллерийских подразделений на огневой позиции, девять районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

  • 31 мая ВСУ уничтожили 460 российских оккупантов, 21 единицу техники и 14 артиллерийских систем. 

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Наталья Медведева
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