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Генштаб: Під Бахмутом немає боїв, Росія завдає авіаударів по дорозі на Часів Яр – мапа

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 19:09
Генштаб: Під Бахмутом немає боїв, Росія завдає авіаударів по дорозі на Часів Яр – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 1 червня, на Бахмутському напрямку бойових дій не велося, ворог завдав авіаударів по району Хромове, де проходить дорога на Часів Яр. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 1 червня.

Як зазначається, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили 19 ворожих атак.

На Куп'янському напрямку окупанти вели безрезультатні наступальні дії на захід від Масютівки Харківської області.

Генштаб: Під Бахмутом немає боїв, Росія завдає авіаударів по дорозі на Часів Яр – мапа

На Лиманському напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії у районі Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.

Генштаб: Під Бахмутом немає боїв, Росія завдає авіаударів по дорозі на Часів Яр – мапа

На Бахмутському напрямку протягом доби росіяни завдали авіаційних ударів у районах Хромового та Білої Гори Донецької області.

Генштаб: Під Бахмутом немає боїв, Росія завдає авіаударів по дорозі на Часів Яр – мапа

На Мар'їнському напрямку українські воїни відбили всі атаки окупантів у районі міста Мар'їнка.

Генштаб: Під Бахмутом немає боїв, Росія завдає авіаударів по дорозі на Часів Яр – мапа

Авіація сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також два – по зенітно-ракетних комплексах супротивника.

Ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, п'ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції, дев'ять районів зосередження озброєння та військової техніки супротивника.

  • 31 травня ЗСУ знищили 460 російських окупантів, 21 одиницю техніки та 14 артилерійських систем.

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Наталія Медведєва
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війназведенняГенштаб
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