Втрати Росії: ЗСУ знищили 460 окупантів, 21 одиницю техніки та 14 артсистем за добу
01.06.2023, 09:20
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Збройні Сили України знищили 460 російських окупантів, 21 одиницю техніки та 14 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 208370 (+460),
— танків — 3804 (+2),
— бойових броньованих машин — 7478 (+6),
— артилерійських систем — 3474 (+14),
— РСЗВ — 575,
— засоби ППО — 333,
— літаків — 313,
— вертольотів — 298,
— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3131 (+7),
— крилаті ракети — 1107,
— кораблі/катери — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6239 (+9),
— спеціальна техніка — 458 (+4).
- Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
- За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
- В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: Обидві сторони готуються продовжити боротьбу.
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