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Втрати Росії: ЗСУ знищили 460 окупантів, 21 одиницю техніки та 14 артсистем за добу

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 09:20
Втрати Росії: ЗСУ знищили 460 окупантів, 21 одиницю техніки та 14 артсистем за добу - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 460 російських окупантів, 21 одиницю техніки та 14 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 208370 (+460),

— танків — 3804 (+2),

— бойових броньованих машин — 7478 (+6),

— артилерійських систем — 3474 (+14),

— РСЗВ — 575,

— засоби ППО — 333,

— літаків — 313,

— вертольотів — 298,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3131 (+7),

— крилаті ракети — 1107,

— кораблі/катери — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6239 (+9),

— спеціальна техніка — 458 (+4).

  • Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
  • За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
  • В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: Обидві сторони готуються продовжити боротьбу. 

Читайте також: Спікер ЗСУ: Бравурні заяви Пригожина – латентна капітуляція, він тікає з Бахмута

Дмитро Гриниченко
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