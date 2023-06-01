Втрати Росії: ЗСУ знищили 460 окупантів, 21 одиницю техніки та 14 артсистем за добу

Збройні Сили України знищили 460 російських окупантів, 21 одиницю техніки та 14 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 208370 (+460),

— танків — 3804 (+2),

— бойових броньованих машин — 7478 (+6),

— артилерійських систем — 3474 (+14),

— РСЗВ — 575,

— засоби ППО — 333,

— літаків — 313,

— вертольотів — 298,

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3131 (+7),

— крилаті ракети — 1107,

— кораблі/катери — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6239 (+9),

— спеціальна техніка — 458 (+4).

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.

За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: Обидві сторони готуються продовжити боротьбу.

Читайте також: Спікер ЗСУ: Бравурні заяви Пригожина – латентна капітуляція, він тікає з Бахмута

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.