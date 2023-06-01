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Потери России: ВСУ уничтожили 460 оккупантов, 21 единицу техники и 14 артсистем за сутки

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 09:20
Потери России: ВСУ уничтожили 460 оккупантов, 21 единицу техники и 14 артсистем за сутки - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 460 российских оккупантов, 21 единицу техники и 14 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие потери врага за время большой войны составили: 

— личного состава — 208370 (+460),

— танков — 3804 (+2),

— боевых бронированных машин — 7478 (+6),

— артиллерийских систем — 3474 (+14),

— РСЗО — 575,

— средства ПВО — 333,

— самолетов — 313,

— вертолетов — 298,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3131 (+7),

— крылатые ракеты — 1107,

— корабли/катера — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6239 (+9),

— специальная техника — 458 (+4).

  • Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
  • По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.
  • В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: Обе стороны готовятся продолжить борьбу. 

Читайте также: Спикер ВСУ: Бравурные заявления Пригожина – латентная капитуляция, он бежит из Бахмута

Дмитрий Гриниченко
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