Потери России: ВСУ уничтожили 460 оккупантов, 21 единицу техники и 14 артсистем за сутки
01.06.2023, 09:20
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 460 российских оккупантов, 21 единицу техники и 14 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 208370 (+460),
— танков — 3804 (+2),
— боевых бронированных машин — 7478 (+6),
— артиллерийских систем — 3474 (+14),
— РСЗО — 575,
— средства ПВО — 333,
— самолетов — 313,
— вертолетов — 298,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3131 (+7),
— крылатые ракеты — 1107,
— корабли/катера — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6239 (+9),
— специальная техника — 458 (+4).
- Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
- По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.
- В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: Обе стороны готовятся продолжить борьбу.
Читайте также: Спикер ВСУ: Бравурные заявления Пригожина – латентная капитуляция, он бежит из Бахмута
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Потери России: ВСУ уничтожили 460 оккупантов. Продолжается "артоцид" — 25 орудий за сутки 26.05.2023Генштаб: РФ атакует в районе Бахмута и Донецка, есть угроза затопления у Карловки — карта 26.05.2023Генштаб: Тяжелые бои в Бахмуте, Россия штурмует трассу снабжения на Константиновку – карта 17.05.2023
Последние новости
Комментарии