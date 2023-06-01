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Дві хвилини на зміну позиції, щоб не стати ціллю: як працюють київські ППОшники

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 15:44
Дві хвилини на зміну позиції, щоб не стати ціллю: як працюють київські ППОшники - Фото
ППО (Ілюстративне фото - командування Повітряних сил ЗСУ)

Українські військовослужбовці розповіли про особливості протиповітряної оборони – як відбувається захист неба та яка зброя застосовується проти різних видів атак РФ. Про це пише NYT.

Мережа протиповітряної оборони навколо Києва є складною, "все більш винахідливою", і в цілому невелика кількість російських ракет і "шахедів" досягла своїх цілей, що врятувало безліч життів, йдеться в матеріалі.

"У нас немає вихідних", – сказав 26-річний військовий із позивним "Рябий". Він входить до складу зенітно-ракетного розрахунку з двох осіб, який відповідає за захист лише однієї ділянки неба недалеко від Києва.

"Рябий" та його 38-річний товариш по службі Олег відповідають за охорону ділянки неба площею близько 10 кв. км за межами Києва. За його словами, коли звучить сигнал тривоги, вони мчать з бази в районі Києва на одну з кількох секретних вогневих позицій за межами міста, знімають брезент із встановленої на вантажівці системи Stinger і готуються.

"Якщо до нашого сектору наближається повітряна ціль, наш командир дає нам команду №1: знайти та знищити", – сказав він, демонструючи процедуру.

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Після того як вогонь було відкрито, ця позиція вже "засвічена", і у військових є дві хвилини, щоб переміститися, інакше вони ризикують стати ціллю для ворога.

Системи ППО використовують різні методи знищення російських ракет. Для крилатої ракети, яка може рухатися зі швидкістю близько 800 км/год, перехоплювач може націлитись на її теплову сигнатуру або відстежити лазер, спрямований на ракету українським захисником. Є й інші методи.

Балістичні ракети здатні рухатися набагато швидше. Сили оборони націлюють на них ракети-перехоплювачі, які теж летять на великій швидкості, мають власне наведення та радар для допомоги у відстеженні на таких швидкостях. Єдиним перевіреним захистом від російських ракет "Іскандер" є американська система ППО Patriot, пуск із якої можливий протягом дев'яти секунд після виявлення мети.

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Журналісти зазначили, що ППО України є "клаптевою ковдрою" з різних озброєнь, багато з яких нещодавно поставлені Заходом.

Сотні військовослужбовців озброєні ракетами Stinger класу "земля-повітря" американського виробництва та іншою переносною зброєю для захисту українського неба. Багато інших використовують складніші пускові установки – Patriot, NASAMS та SAMP/T. Україна також використовує зенітні установки Gepard та комплекс ППО радянських часів.

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Оксана Житнюк
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