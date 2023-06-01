Две минуты на смену позиции, чтобы не стать целью: как работают киевские ПВОшники

Украинские военнослужащие рассказали об особенностях противовоздушной обороны – как происходит защита неба и какое оружие применяется против разных видов атак РФ. Об этом пишет NYT.

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Сеть противовоздушной обороны вокруг Киева является сложной, "все более изощренной", и в целом небольшое количество российских ракет и "шахедов" достигло своих целей, что спасло множество жизней, говорится в материале.

"У нас нет выходных", – сказал 26-летний военный с позывным "Рябой". Он входит в состав зенитно-ракетного расчета из двух человек, отвечающего за защиту только одного участка неба недалеко от Киева.

"Рябой" и его 38-летний сослуживец Олег отвечают за охрану участка неба площадью около 10 кв. км за пределами Киева. По его словам, когда звучит сигнал тревоги, они мчатся с базы в районе Киева на одну из нескольких секретных огневых позиций за пределами города, снимают брезент с установленной на грузовике системы Stinger и готовятся.

"Если к нашему сектору приближается воздушная цель, наш командир дает нам команду №1: найти и уничтожить", – сказал он, демонстрируя процедуру.

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После того как огонь был открыт, эта позиция уже "засвечена", и у военных есть две минуты, чтобы переместиться, иначе они рискуют стать целью для врага.

Системы ПВО используют разные методы для уничтожения российских ракет. Для крылатой ракеты, которая может двигаться со скоростью около более 800 км/ч, перехватчик может нацелиться на ее тепловую сигнатуру или отследить лазер, направленный на ракету украинским защитником. Есть и другие методы.

Баллистические ракеты способны двигаться намного быстрее. Силы обороны нацеливают на них ракеты-перехватчики, которые тоже летят на большой скорости, имеют собственное наведение и радар для помощи в отслеживании на таких скоростях. Единственной проверенной защитой от российских ракет "Искандер" является американская система ПВО Patriot, пуск из которой возможен в течение девяти секунд после обнаружения цели.

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Журналисты отметили, что ПВО Украины представляет собой "лоскутное одеяло" из различных вооружений, многие из которых недавно поставлены Западом.

Сотни военнослужащих вооружены ракетами Stinger класса "земля-воздух" американского производства и другим переносным оружием для защиты украинского неба. Многие другие используют более сложные пусковые установки – Patriot, NASAMS и SAMP/T. Украина также использует зенитные установки Gepard и комплекс ПВО советских времен.

1 июня, около 02:45, россияне выпустили по Киеву 10 ракет типа "Искандер", украинская противовоздушная оборона сбила все.

Ракеты "Искандер-М" по Киеву запускали из Брянской области России. Эти ракеты опасны тем, что дальность запуска небольшая, подлетное время — считаные минуты.

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