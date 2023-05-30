Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает работу по объединению партнеров для поддержки украинской противовоздушной обороны. Об этом он рассказал в видеообращении.

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"Продолжаем консолидацию партнеров для того, чтобы украинская ПВО стала максимально эффективной", – сказал Зеленский.

Президент заметил, что когда любое нападение российских террористов будет завершаться их провалом, тогда их поражения "станут источником нашей сохранности – долгосрочной".

Также президент провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Во время нее, в том числе, обсуждалось ПВО для Украины.

Также лидеры Германии и Украины обсудили оборонную ситуацию и сотрудничество по безопасности.

"Перед важными международными мероприятиями, которые состоятся уже очень скоро, выходим на общие позиции, на общие решения. И я благодарю Олафа, господина канцлера, за его личную решимость, которая во многом становится решительностью всей Европы", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что именно в Украине решается: "Сохранят ли свобода и цивилизованность глобальное лидерство в этом веке".

"Решается нами вместе с Америкой, вместе с Европой, вместе со всеми нашими союзниками и партнерами", – сказал он.

30 мая 2023 года Зеленский сообщил о надежде, что Южная Корея предоставит Украине оборонное вооружение, такое как зенитно-ракетные комплексы.

Президент Украины заявил, что российский диктатор Путин хочет восстановить СССР: только воевать и уничтожить украинцев под корень.

Зеленский рассказал, что британская оборонная компания BAE Systems откроет офис в Украине, а впоследствии и производственные мощности. Она производит боевые машины M2/M3 Bradley, танки Challenger и гаубицы M777.

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