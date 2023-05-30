Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна продовжує роботу з об'єднання партнерів для підтримки української протиповітряної оборони. Про це він розповів у відеозверненні.

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"Продовжуємо консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що коли будь-який напад російських терористів завершуватиметься їхнім провалом, тоді їхні поразки "стануть джерелом нашої безпеки – довгострокової".

Також президент провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час неї зокрема обговорювалось ППО для України.

Також лідери Німеччини та України обговорили оборонну ситуацію та безпекову співпрацю.

"Перед важливими міжнародними заходами, що відбудуться вже дуже скоро, виходимо на спільні позиції, на спільні рішення. І я дякую Олафу, пану канцлеру, за його особисту рішучість, яка багато в чому стає рішучістю всієї Європи", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що саме в Україні вирішується: "Чи збережуть свобода і цивілізованість глобальне лідерство в цьому столітті".

"Вирішується нами разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма нашими союзниками й партнерами", – сказав він.

30 травня 2023 року Зеленський повідомив про сподівання, що Південна Корея надасть Україні оборонне озброєння, таке як зенітно-ракетні комплекси.

Президент України заявив, що російський диктатор Путін хоче відновити СРСР: лише воювати та знищити українців під корінь.

Зеленський розповів, що британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні, а згодом і виробничі потужності. Вона виробляє бойові машини M2/M3 Bradley, танки Challenger та гаубиці M777.

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