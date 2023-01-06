Генштаб подтвердил удар ВСУ по Гавриловке 5 января – вечерняя сводка
Генштаб ВСУ в вечерней сводке подтвердил, что 5 января ВСУ нанесли удар по пункту дислокации оккупантов в Гавриловке-Второй Херсонской области. В местные больницы доставили до 100 раненых, число ликвидированных россиян уточняется.
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Генштаб напоминает, что сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Отмечается, что в России продолжаются мероприятия по мобилизации для поддержания наступательного потенциала и восполнения потерь.
Захватчики ведут наступательные действия на Бахмутском направлении и безуспешно пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На других участках россияне обороняются и ведут артиллерийские обстрелы.
Украинская авиация 6 января нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли огневое поражение по двум районам сосредоточения живой силы и военной техники противника.
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