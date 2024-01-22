Генштаб: РФ наступает на шести направлениях, главные удары у Авдеевки и Кременной — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами было зафиксировано в районах Авдеевки и Кременной

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито семь атак в районах Синьковки.

Около Кременной украинские воины отбили 11 атак в районах Тернов, Ямполовки и Белогоровки.

Под Бахмутом Силы обороны отбили семь атак вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, ВСУ отбили 17 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.

Также провалились пять атак в районах Работино и Вербового Запорожской области.

В Херсонской области украинские подразделения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра, отбили шесть атак захватчиков в Крынках.

Украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники.

Ракетчики поразили район сосредоточения пехоты, пункт управления, три артиллерийских средства и одно средство противовоздушной обороны.

20 января спикер ВСУ Штупун сообщил, что сейчас штурмы россиян сконцентрированы на Авдеевке и Новомихайловке под Марьинкой. РФ в основном бросает пехоту почти без поддержки бронетехники.

В тот же день 110 отдельная механизированная бригада опубликовала видео, как во время одного из наибольших штурмов Авдеевки Россия бросила в бой около 500 оккупантов и полсотни единиц боевой техники.

21 января Генштаб в утренней сводке сообщил, что за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Больше всего российская армия атакует в районе Авдеевки и возле Купянска.

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