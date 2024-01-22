Генштаб: РФ наступает на шести направлениях, главные удары у Авдеевки и Кременной — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито семь атак в районах Синьковки.
Около Кременной украинские воины отбили 11 атак в районах Тернов, Ямполовки и Белогоровки.
Под Бахмутом Силы обороны отбили семь атак вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, ВСУ отбили 17 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.
Также провалились пять атак в районах Работино и Вербового Запорожской области.
В Херсонской области украинские подразделения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра, отбили шесть атак захватчиков в Крынках.
Украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники.
Ракетчики поразили район сосредоточения пехоты, пункт управления, три артиллерийских средства и одно средство противовоздушной обороны.
- 20 января спикер ВСУ Штупун сообщил, что сейчас штурмы россиян сконцентрированы на Авдеевке и Новомихайловке под Марьинкой. РФ в основном бросает пехоту почти без поддержки бронетехники.
- В тот же день 110 отдельная механизированная бригада опубликовала видео, как во время одного из наибольших штурмов Авдеевки Россия бросила в бой около 500 оккупантов и полсотни единиц боевой техники.
- 21 января Генштаб в утренней сводке сообщил, что за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Больше всего российская армия атакует в районе Авдеевки и возле Купянска.
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