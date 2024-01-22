Генштаб: РФ наступає на шести напрямках, головні удари біля Авдіївки та Кремінної — карта
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 68 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районах Синьківки.
Біля Кремінної українські воїни відбили 11 атак у районах Тернів, Ямполівки та Білогорівки.
Під Бахмутом Сили оборони відбили сім атак поблизу Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.
Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, ЗСУ відбили 17 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.
Також провалилися п'ять атак у районах Роботиного та Вербового Запорізької області.
На Херсонщині українські підрозділи продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра, відбили шість атак загарбників у Кринках.
Українська авіація завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та техніки.
Ракетники вразили район зосередження піхоти, пункт управління, три артилерійські засоби та один засіб протиповітряної оборони.
- 20 січня спікер ЗСУ Штупун повідомив, що зараз штурми росіян сконцентровані на Авдіївці та Новомихайлівці під Мар'їнкою. РФ переважно кидає піхоту майже без підтримки бронетехніки.
- У той самий день 110 окрема механізована бригада опублікувала відео, як під час одного з найбільших штурмів Авдіївки Росія кинула у бій близько 500 окупантів та півсотні одиниць бойової техніки.
- 21 січня Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що за добу на фронті сталося 80 бойових зіткнень. Найбільше російська армія атакує в районі Авдіївки та біля Куп'янська.
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