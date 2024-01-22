Генштаб: РФ наступає на шести напрямках, головні удари біля Авдіївки та Кремінної — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень із росіянами була зафіксована в районах Авдіївки та Кремінної

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 68 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито сім атак у районах Синьківки.

Біля Кремінної українські воїни відбили 11 атак у районах Тернів, Ямполівки та Білогорівки.

Під Бахмутом Сили оборони відбили сім атак поблизу Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, ЗСУ відбили 17 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також провалилися п'ять атак у районах Роботиного та Вербового Запорізької області.

На Херсонщині українські підрозділи продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра, відбили шість атак загарбників у Кринках.

Українська авіація завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та техніки.

Ракетники вразили район зосередження піхоти, пункт управління, три артилерійські засоби та один засіб протиповітряної оборони.

20 січня спікер ЗСУ Штупун повідомив, що зараз штурми росіян сконцентровані на Авдіївці та Новомихайлівці під Мар'їнкою. РФ переважно кидає піхоту майже без підтримки бронетехніки.

У той самий день 110 окрема механізована бригада опублікувала відео, як під час одного з найбільших штурмів Авдіївки Росія кинула у бій близько 500 окупантів та півсотні одиниць бойової техніки.

21 січня Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що за добу на фронті сталося 80 бойових зіткнень. Найбільше російська армія атакує в районі Авдіївки та біля Куп'янська.

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