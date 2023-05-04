Генштаб: Россия нанесла 66 авиаударов, ВСУ отбили более 50 атак врага на Донбассе – карта

Российские оккупанты за сутки нанесли 66 авиационных ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам, Вооруженные Силы Украины отразили более 50 атак врага на Донбассе. Об этом говорится в сводке Генерального штаба.

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Военные сообщают, что российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там воины ВСУ отразили более 50 атак противника.

На Лиманском направлении оккупанты пытались наступать в районе юго-западной окраины Спорного.

Продолжаются бои за Бахмут. В течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково.

На Марьинском направлении противник пытается улучшить тактическое положение.

В Купянском и Авдеевском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, также воины сбили четыре дрона-камикадзе "Ланцет". Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения пехоты, склад боеприпасов, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса заявил, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.

1 мая 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что РФ понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 оккупантов.

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Мілана Головань

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