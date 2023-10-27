UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Россия наступала лишь по четырем направлениям, по трем перегруппировка – карта

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 07:45
Генштаб: Россия наступала лишь по четырем направлениям, по трем перегруппировка – карта - Фото
Фото: Константин и Влада Либеровы / Генштаб ВСУ

Российские оккупанты без успеха наступали в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, перегруппировываются на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений.

На Купянском направлении оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Карта: deepstate

На Лиманском направлении РФ наступательных (штурмовых) действий не вела, продолжает перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили пять атак захватчиков в районах Богдановки и Хромово Донецкой области. Силы обороны продолжают вести штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят россиянам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Карта: deepstate

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но украинские защитники устойчиво держат оборону и наносят россиянам значительные потери. Захватчики без успеха вели наступательные действия в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак.

Карта: deepstate

На Марьинском направлении оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отразили 18 атак оккупантов.

Карта: deepstate

На Шахтерском и Запорожском направлениях Россия сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, наносят российским войскам урон в живой силе и технике, истощают захватчиков вдоль всей линии фронта.

В Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам оккупантов.

Авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава и еще один – по зенитно-ракетному комплексу россиян.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства захватчиков.

  • 26 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступали на семи направлениях в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового.
  • Представитель Таврического направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.
  • 25 октября в ВСУ сообщили, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанты перегруппировываются, пытаются идти вперед.

Смотрите также: ССО из "Стингера" уничтожили российский разведывательный дрон "Орлан-10" – видео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавдеевкаоборонаМарьинкабахмутгенштабкупянскнаступление ВСУ

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 