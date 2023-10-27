Генштаб: Россия наступала лишь по четырем направлениям, по трем перегруппировка – карта

Российские оккупанты без успеха наступали в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, перегруппировываются на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений.

На Купянском направлении оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении РФ наступательных (штурмовых) действий не вела, продолжает перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили пять атак захватчиков в районах Богдановки и Хромово Донецкой области. Силы обороны продолжают вести штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят россиянам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но украинские защитники устойчиво держат оборону и наносят россиянам значительные потери. Захватчики без успеха вели наступательные действия в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак.

На Марьинском направлении оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отразили 18 атак оккупантов.

На Шахтерском и Запорожском направлениях Россия сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, наносят российским войскам урон в живой силе и технике, истощают захватчиков вдоль всей линии фронта.

В Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам оккупантов.

Авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава и еще один – по зенитно-ракетному комплексу россиян.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства захватчиков.

26 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты наступали на семи направлениях в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового.

Представитель Таврического направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.

25 октября в ВСУ сообщили, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанты перегруппировываются, пытаются идти вперед.

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