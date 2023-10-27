Генштаб: Росія наступала лише на чотирьох напрямках, на трьох перегрупування – карта

Російські окупанти без успіху наступали у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, перегруповуються на Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Впродовж минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку окупанти без успіху вели штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку РФ наступальних (штурмових) дій не вела, продовжує перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили п'ять атак загарбників в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Сили оборони продовжують вести штурмові дії південніше Бахмута, завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовують авіацію, але українські захисники стійко тримають оборону та завдають росіянам значних втрат. Загарбники без успіху вели наступальні дії в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку окупанти без успіху вели штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили 18 атак окупантів.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках Росія зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальну операцію, завдають російським військам втрат в живій силі та техніці, виснажують загарбників вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах окупантів.

Авіація Сил оборони вдарила по району зосередження особового складу та по зенітно-ракетному комплексу росіян.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та два артилерійські засоби загарбників.

26 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступали на семи напрямках у районах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового.

Речник Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати.

25 жовтня у ЗСУ повідомили, що російських штурмів на Авдіївському напрямку поменшало, окупанти перегруповуються, намагаються йти вперед.

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